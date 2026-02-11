StarHub Aktie
WKN DE: A0DKLW / ISIN: SG1Q08920544
|
12.02.2026 00:53:10
StarHub H2 net profit falls 50.9% to S$38.5 million on lower service revenue contributions
It declares a total dividend of S$0.06 per share for FY2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StarHub Ltd shs
|Keine Nachrichten verfügbar.