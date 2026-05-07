StarHub Aktie
WKN DE: A0DKLW / ISIN: SG1Q08920544
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07.05.2026 02:11:29
StarHub Q1 net profit tumbles 81.3% to S$5.9 million as consumer business slides across the board
Revenue down 6% to S$507 million; service margin also squeezedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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