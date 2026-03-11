Starke KI-Nachfrage: TSMC meldet Umsatzsprung - Aktie steigt

• Februarumsatz bei TSMC deutlich gestiegen• Starke Nachfrage nach KI- und Hochleistungs-Chips• TSMC-Aktie profitiert mit Gewinnen

4,86 Prozent auf 1.940 TWD legte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwoch an der Heimatbörse in Taiwan zu, nachdem das Unternehmen im Februar 2026 ein deutliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte.

Erlöse deutlich stärker

Der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern profitierte dabei maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Chips, die insbesondere im Bereich des KI-Computings eingesetzt werden. Wie aus einer Pressemitteilung von TSMC hervorgeht, belief sich der konsolidierte Umsatz im Februar auf rund 317,66 Milliarden Taiwan-Dollar, was umgerechnet etwa 10,02 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies stellt eine Steigerung von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat dar.

Saisonale Effekte und zweistelliges Wachstum zum Jahresauftakt

Im direkten Vergleich zum Januar 2026 gab der Umsatz zwar um 20,8 Prozent nach, doch führen Marktbeobachter diesen Rückgang Investing.com zufolge primär auf saisonale Effekte rund um das Mondneujahrfest zurück. Betrachtet man die ersten beiden Monate des laufenden Jahres zusammen, zeigt sich die wirtschaftliche Dynamik des Konzerns noch deutlicher. Von Januar bis Februar 2026 erwirtschaftete TSMC einen Gesamtumsatz von 718,91 Milliarden Taiwan-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem kräftigen Zuwachs von 29,9 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die robuste Position von TSMC als Schlüssellieferant für Technologiegrößen wie Apple, NVIDIA und AMD.

Investoren zeigen sich begeistert

Wie ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, bewerten Investoren die Ergebnisse offenbar als Bestätigung für den anhaltenden Boom bei der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Rechensysteme der nächsten Generation. Da TSMC die modernsten Chips für Smartphones und Rechenzentren liefert, gilt die Umsatzentwicklung des Unternehmens weiterhin als wichtiger Indikator für die globale Verfassung der gesamten Technologiebranche.

