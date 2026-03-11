Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Taiwan Semiconductor Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erlöse deutlich gestiegen 11.03.2026 09:46:00

Starke KI-Nachfrage: TSMC meldet Umsatzsprung - Aktie steigt

Starke KI-Nachfrage: TSMC meldet Umsatzsprung - Aktie steigt

Mit einem kräftigen Kursplus hat die TSMC-Aktie den Mittwochshandel beendet. Anleger honorierten dabei starke Umsatzzahlen.

• Februarumsatz bei TSMC deutlich gestiegen
• Starke Nachfrage nach KI- und Hochleistungs-Chips
• TSMC-Aktie profitiert mit Gewinnen

4,86 Prozent auf 1.940 TWD legte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwoch an der Heimatbörse in Taiwan zu, nachdem das Unternehmen im Februar 2026 ein deutliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte.

Erlöse deutlich stärker

Der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern profitierte dabei maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Chips, die insbesondere im Bereich des KI-Computings eingesetzt werden. Wie aus einer Pressemitteilung von TSMC hervorgeht, belief sich der konsolidierte Umsatz im Februar auf rund 317,66 Milliarden Taiwan-Dollar, was umgerechnet etwa 10,02 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies stellt eine Steigerung von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat dar.

Saisonale Effekte und zweistelliges Wachstum zum Jahresauftakt

Im direkten Vergleich zum Januar 2026 gab der Umsatz zwar um 20,8 Prozent nach, doch führen Marktbeobachter diesen Rückgang Investing.com zufolge primär auf saisonale Effekte rund um das Mondneujahrfest zurück. Betrachtet man die ersten beiden Monate des laufenden Jahres zusammen, zeigt sich die wirtschaftliche Dynamik des Konzerns noch deutlicher. Von Januar bis Februar 2026 erwirtschaftete TSMC einen Gesamtumsatz von 718,91 Milliarden Taiwan-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem kräftigen Zuwachs von 29,9 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die robuste Position von TSMC als Schlüssellieferant für Technologiegrößen wie Apple, NVIDIA und AMD.

Investoren zeigen sich begeistert

Wie ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, bewerten Investoren die Ergebnisse offenbar als Bestätigung für den anhaltenden Boom bei der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Rechensysteme der nächsten Generation. Da TSMC die modernsten Chips für Smartphones und Rechenzentren liefert, gilt die Umsatzentwicklung des Unternehmens weiterhin als wichtiger Indikator für die globale Verfassung der gesamten Technologiebranche.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Oracle-Aktie nach starken Zahlen höher: SAP-Rivale kann Erwartungen schlagen
Rheinmetall meldet kräftiges Wachstum und erhöht Dividende deutlich - Aktie höher
Meta-Aktie: Übernahme von KI-Agenten-Plattform

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 303,00 1,34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:32 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen