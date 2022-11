Starke Konzernbilanzen verhelfen Dax zurück ins Plus

Frankfurt (Reuters) - Robuste Konzernbilanzen locken die deutschen Anleger nach den Verlusten vom Donnerstag zurück an die Börse.

Der Dax notierte zur Eröffnung am Freitag 0,5 Prozent höher bei 13.200 Punkten, nachdem er am Vortag ein Prozent tiefer geschlossen hatte. "Die Zeichen stehen auf Erholung", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Damit bleibe die Hoffnung, dass sich der Dax und andere Indizes nicht am Ende ihrer Rally befänden, sondern in einer gesunden Konsolidierung. "Nach zuletzt vier positiven Wochen in Serie wäre es absolut normal und vielleicht sogar gesund, wenn der Dax die aktuelle Woche mit einem leichten Verlust abschließt."

Bei den Einzelwerten stand Gea hoch im Kurs. Die Aktien des Maschinenbauers stiegen nach Zahlen um knapp fünf Prozent. Auch Vonovia legte um 1,5 Prozent zu. Der Bochumer Immobilien-Riese erzielte in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein deutliches Gewinnplus und bestätigte seine Prognose für 2022. Im SDax gewannen die Papiere von Krones 5,4 Prozent, nachdem der bayerische Getränke-Abfüllanlagenbauer einen starken Auftragseingang für die ersten neun Monaten des Jahres vorgelegt hatte.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)