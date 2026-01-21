21.01.2026 15:54:00

Starke Nachfrage nach neuen Bundesanleihen aus Österreich

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) ist am Mittwoch mit ihrer ersten Anleihen-Syndizierung des Jahres am Markt aufgetreten. Begeben wurde eine neue 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 5,5 Mrd. Euro. Weiters wurde eine grüne Anleihe mit Laufzeit bis 2049 um 1,25 Mrd. Euro aufgestockt. Die Nachfrage war enorm, das Orderbuch stand am Ende insgesamt bei 116 Mrd. Euro.

"Das ist mit Abstand das größte Orderbuch in der Geschichte der Republik", sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix am Mittwoch zur APA. Bei der 10-jährigen Anleihe wurden von den Investoren 71 Mrd. Euro angeboten, das entspricht einer Überzeichnung um das 18,6-fache. Die grüne Anleihe hatte mit einem Orderbuch von 45 Mrd. Euro eine 36-fache Überzeichnung. Das 10-jährige Papier erzielte bei der Transaktion eine Emissionsrendite von 3,214 Prozent, bei der grünen Anleihe lag die Rendite bei 3,797 Prozent.

Stix freute sich nicht nur über den großen Zulauf, sondern auch über die Qualität des Orderbuchs und die Zahl der Einzelorders, die überdurchschnittlich hoch gewesen sei. Die Nachfrage sei differenziert und weit gestreut - von Notenbanken über klassische Assetmanager, Versicherer, Pensionskassen und kleineren Sparkassen sei im Investorenmix alles dabei. "Das zeigt, dass Österreich in der Breite wirklich sehr nachgefragt ist", so Stix. Die heutige Transaktion war die erste von drei geplanten Syndizierungen für das heurige Jahr.

bel/phs

WEB http://www.oebfa.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen