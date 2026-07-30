adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Erlöse gestiegen
|
30.07.2026 08:12:00
Starke Nachfrage treibt Adidas im zweiten Quartal an - Aktie im Blick
Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht und geht von einem währungsbereinigten Wachstum von neun bis zehn Prozent aus. Bislang hatte das Management um Konzernchef Björn Gulden ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.
Während der Umsatz besser ausfiel als erwartet, blieb die Ergebnisentwicklung hinter den Schätzungen der Analysten zurück. So gab adidas im Zuge der Fußballweltmeisterschaft etwa mehr für Marketing aus. Höhere Fracht- und Beschaffungskosten sowie höhere US-Zölle belasteten zudem. Für unrechtmäßig erhobene Zölle erhielt adidas dabei die erste "geringe Rückerstattung". Das Betriebsergebnis stieg insgesamt um fünf Prozent auf 574 Millionen Euro. Hier hatten sich Analysten mehr erhofft. Die Ergebnisprognose bestätigte adidas.
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Nachrichten zu adidas
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08:07
|Adidas bekommt neue Finanzvorständin (dpa-AFX)
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07:28
|EQS-Adhoc: adidas steigert Erlöse um 14 % und erreicht Rekordumsatz in Q2, hebt Umsatzprognose für Gesamtjahr an (EQS Group)
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07:28
|EQS-Adhoc: adidas grows top line 14% and achieves record sales in Q2, increases full-year top-line guidance (EQS Group)
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29.07.26
|Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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29.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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29.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|166,00
|-8,06%