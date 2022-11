Starke neue Partnerschaft in der WorldSBK: ROKiT wird Titelpartner des BMW Motorrad WorldSBK Teams.

Während die FIM Superbike World Championship in den Saisonendspurt 2022 geht, sind die Weichen für die Zukunft bereits gestellt. So konnte ROKiT als neuer Titelpartner für das BMW Motorrad WorldSBK Team gewonnen werden. Die mehrjährige Zusammenarbeit beginnt in der kommenden Saison 2023, in der die Mannschaft um Teamchef Shaun Muir unter dem neuen Namen ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team an den Start gehen wird.