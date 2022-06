Starke US-Jobdaten bremsen Börsen - Zinshoffnungen schwinden

Frankfurt (Reuters) - Ein unerwartet starker US-Stellenaufbau lässt die Hoffnung der Anleger auf eine Zinspause in den USA im Herbst schwinden.

Dax und EuroStoxx50 traten am Freitagnachmittag bei 14.495 und 3796 Punkten auf der Stelle und lagen damit einen Hauch schwächer als vor Bekanntgabe der Daten. Die US-Futures tauchten ab und signalisierten Kursverluste an der Wall Street. Der Dollar erhielt dagegen leichten Rückenwind. Der Euro fiel auf 1,0709 von zuvor 1,0730 Dollar zurück.

Im vergangenen Monat entstanden 390.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 325.000 gerechnet. "Für den Arbeitsmarkt ist das super, aber nicht für die Aktienmärkte und insbesondere nicht für den Technologiesektor", sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Denn die US-Notenbank Fed dürfte sich dadurch in ihrem Tempo bestätigt fühlen. "Die Beschäftigungslücke ist geschlossen, die Löhne und die Inflation steigen kräftig, gleichzeitig dürfte das Wachstum im zweiten Quartal recht ordentlich ausfallen", sagte auch Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Es gibt also keinen Grund sich während des Zinsanhebungszyklus in Zurückhaltung zu üben." Angesichts des in den vergangenen Monaten heiß gelaufenen Arbeitsmarkts und der zugleich rasant steigenden Preise hat die US-Notenbank Fed Anfang Mai die Zinsen so stark angehoben wie seit 22 Jahren nicht mehr und weitere große Schritte für den Sommer in Aussicht gestellt.

An den Anleihemärkten kletterten die Renditen nach den US-Daten weiter. Der Zins für die zehnjährigen US-Papiere stieg auf 2,983 von zuvor 2,92 Prozent. Am Rohölmarkt notierte die Sorte Brent aus der Nordsee mit 0,7 Prozent höher bei 118,22 Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem das Exportkartell Opec+ eine überraschend deutliche Anhebung der Fördermengen um 648.000 Barrel pro Tag angekündigt hatte.

ÜBERNAHME- UND FUSIONSFANTASIEN TREIBEN KURSE

Zu den Favoriten an den europäischen Aktienmärkten zählte Leonardo, mit einem Kursplus von bis zu 3,6 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 10,58 Euro. Insidern zufolge hat Rheinmetall ein unverbindliches Angebot von bis zu 210 Millionen Euro für 49 Prozent an der Geschützbau-Sparte des Rüstungskonzerns abgegeben. Da genaue Geschäftszahlen für OTO Melara nicht vorlägen, sei es schwierig zu beurteilen, ob die Offerte fair sei, kommentierten die Analysten der Banca Akros. Andere Börsianer warnten vor einem möglichen Veto der italienischen Regierung. Rheinmetall-Titel rückten 3,5 Prozent vor.

Fusionsgespräche des Stahlkonzerns Aperam mit dem Rivalen Acerinox bewegten ebenfalls die Kurse. Die Verhandlungen sind den Unternehmen zufolge aber noch in einem frühen Stadium und ihr Ausgang offen. Aperam-Papiere legten 2,8 Prozent zu. Acerinox-Aktien verloren fast vier Prozent.

