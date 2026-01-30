Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Rückstellungen
|
30.01.2026 16:59:00
Starke Zahlen bei American Express - Aktie verliert dennoch
Dämpfend wirkten sich dabei drohende Kreditausfälle aus, denn American Express legte dafür mit 1,4 Milliarden Dollar etwas mehr zurück als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr verdiente der Konzern 10,8 Milliarden Dollar, eine Steigerung um sieben Prozent. Die American Express-Aktie reagiert auf die Neuigkeiten zeitweise mit einem Kursverlust von 2,95 Prozent bei 347,93 Dollar.
Anders als Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu den Flughafen-Lounges von American Express bekommen.
Die amerikanische Kreditkartenbranche steht derzeit unter Beschuss von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte Mitte Januar angekündigt, dass ab dem 20. Januar für Kreditkarten ein Jahr lang ein Maximalzins von zehn Prozent gelten soll. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie Trumps Plan zu realisieren ist.
Trump verspricht sich davon, das Leben von US-Amerikanern "erschwinglich" zu machen: Viele von ihnen leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und haben keine großen Rücklagen. Zudem ist der Kauf auf Pump in den Vereinigten Staaten deutlich üblicher als in Deutschland, sodass sich viele verschulden und Kreditkartenzinsen jeden Monat aufs Neue bedienen müssen.
Nach Angaben der US-Notenbank Federal Reserve von November 2025 lag der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkarten zwischen Ende 2023 und Ende 2024 bei 21,5 Prozent. Trump fordert dementsprechend mehr als eine Halbierung.
/stw/so/nas/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
