DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Nach Zahlen
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08.07.2026 13:52:00
Starke Zahlen treiben die Hoffnungen auf die DHL-Wende - Aktie dennoch tiefer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben.
Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,36 Prozent auf 55,34 Euro.
dpa-AFX
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Bildquelle: Deutsche Post,Deutsche Post DHL,Erasmus Wolff / Shutterstock.com,AIF
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