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07.05.2026 14:44:00
Starker Börsenstart: Silex Microsystems feiert erfolgreiches Debüt in Stockholm - Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt
Silex und sein chinesischer Anteilseigner Sai MicroElectronics (SMEI) nahmen über den IPO rund 2 Milliarden Kronen (185 Millionen Euro) ein. Die Schweden wollen die Erlöse für die Expansion in die USA nutzen, etwa um Fertigungsanlagen vor Ort zu erwerben.
Eigener Darstellungen zufolge ist Silex ein spezialisierter Auftragsfertiger, der mikroelektromechanische Systeme (MEMS) für andere Unternehmen entwickelt und produziert. Derlei Chips kommen in Technologien zum Einsatz, die etwa Beschleunigungssensoren in Mobiltelefonen steuern, was die Bewegungserfassung für Fitness-Anwendungen sowie die Bildschirmausrichtung ermöglicht. Zudem steuern sie die Laser für Lidar-Systeme, die für autonomes Fahren unerlässlich sind.
Beim Börsengang griffen vor allem Ankerinvestoren, darunter schwedische Pensionsfonds und internationale Unternehmen, zu. Sie kauften etwa drei Viertel der angebotenen Aktien. SMEI wird weiterhin mit etwas unter 10 Prozent an Silex beteiligt bleiben, was ein gewisses Risiko für die Expansionspläne in die Vereinigten Staaten darstellen könnte.
/ck/jsl/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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