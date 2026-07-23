ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|Bilanzvorlage
|
23.07.2026 17:03:00
Starker Gewinnsprung bei ServiceNow: Aktie reagiert dennoch mit Verlusten
Das zweite Geschäftsquartal 2026 ist für ServiceNow erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sprang kräftig von 0,370 US-Dollar auf 0,90 US-Dollar an und lag damit über den Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld ein EPS von 0,859 US-Dollar je Aktie erwartet hatten.
Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.
Die Aktie von ServiceNow reagierte auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zunächst mit einem Kursplus, rutschte dann jedoch ins Minus und notierte zuletzt 1,02 Prozent tiefer bei 94,49 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhotov / Shutterstock.com
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