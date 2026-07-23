ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanzvorlage 23.07.2026 17:03:00

Starker Gewinnsprung bei ServiceNow: Aktie reagiert dennoch mit Verlusten

Starker Gewinnsprung bei ServiceNow: Aktie reagiert dennoch mit Verlusten

Mit einem kräftigen Gewinnsprung hat ServiceNow das abgelaufene Quartal beendet. Auch die anderen Kennzahlen sorgen auf Aufmerksamkeit.

Das zweite Geschäftsquartal 2026 ist für ServiceNow erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sprang kräftig von 0,370 US-Dollar auf 0,90 US-Dollar an und lag damit über den Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld ein EPS von 0,859 US-Dollar je Aktie erwartet hatten.

Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.

Die Aktie von ServiceNow reagierte auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zunächst mit einem Kursplus, rutschte dann jedoch ins Minus und notierte zuletzt 1,02 Prozent tiefer bei 94,49 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ServiceNow-Aktie im Plus: Mehrere Impulse sorgen für Auftrieb
Kurssturz bei IBM: Schwache Zahlen drücken auch Aktien von ServiceNow, Microsoft & Co.
Aktien von SAP, ServiceNow & Co. legen zu: Software-Werte profitieren erneut von KI-Schwäche

Bildquelle: JHVEPhotov / Shutterstock.com

Nachrichten zu ServiceNow Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu ServiceNow Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ServiceNow Inc 83,16 -0,48% ServiceNow Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen