ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|Bilanzvorlage
|
22.07.2026 22:38:00
Starker Gewinnsprung bei ServiceNow: Aktie reagiert mit deutlichem Plus
Das zweite Geschäftsquartal 2026 ist für ServiceNow erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sprang kräftig von 0,370 US-Dollar auf 0,90 US-Dollar an und lag damit über den Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld ein EPS von 0,859 US-Dollar je Aktie erwartet hatten.
Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.
Die Aktie von ServiceNow reagiert auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zeitweise mit einem Kursplus von 4,33 Prozent auf 99,59 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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