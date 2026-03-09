EURO STOXX 50
Starker Ölpreisanstieg bringt Europas Börsen zum Start unter Druck
Der Euro-Stoxx-50 verlor kurz nach Handelsstart 2,79 Prozent auf 5.560,33 Punkte. Der heimische Leitindex ATX sank um 2,77 Prozent auf 5.254,19 Zähler. In Frankfurt notierte der DAX um 2,58 Prozent tiefer bei 22.982,63 Einheiten. Außerhalb der Eurozone nahm der britische Leitindex FTSE-100 zuletzt um 1,74 Prozent auf 10.105,48 Punkte ab.
Getrieben ist die Situation von der Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormuz. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent ist in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar gestiegen. In einem Bericht der "Financial Times" wird nun darüber spekuliert, ob die Situation durch die Freigabe von Ölreserven beruhigt werden könnte. Der Ölpreis kehrte daraufhin zuletzt in Richtung der 100-Dollar-Marke zurück.
Auch die Wiener Börse zeigte sich zunächst tiefrot. Die Werte von voestalpine rutschten um knapp zehn Prozent deutlich ab. Klare Abschläge zwischen drei und fast sechs Prozent gab es auch bei den Bankwerten zu verzeichnen.
