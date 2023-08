Starker Taifun nähert sich Japans Urlaubsparadies Okinawa

TOKIO (dpa-AFX) - Der heftige Taifun "Khanun" hält die Bewohner des südjapanischen Urlaubsparadieses Okinawa in Atem. Die Meteorologische Behörde des Landes warnte die Bewohner der Inselregion am Dienstag vor der Gefahr durch heftige Winde, vor hohem Wellengang und Sturmfluten. Zehntausende Menschen waren aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Flüge aus und nach Okinawa wurden gestrichen, wovon Zehntausende Passagiere betroffen waren. Der sechste Taifun der Saison bewegte sich in nordwestlicher Richtung über dem Meer mit Windgeschwindigkeiten nahe dem Zentrum von 160 Kilometern pro Stunde. Er könnte sich bis Mittwoch weiter der Hauptinsel Okinawa nähern./ln/DP/zb