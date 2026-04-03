|US-Arbeitsmarktbericht
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03.04.2026 14:55:40
Starker US-Arbeitsmarkt - US-Beschäftigung legt im März stärker als erwartet zu
Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 7.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Februar nun einen Stellenrückgang von 133.000 (vorläufig: minus 92.000) und für Januar ein Stellenplus von 160.000 (vorläufig plus 126.000).
Die separat erhobene Arbeitslosenquote lag bei 4,3 (Vormonat: 4,4) Prozent, während Ökonomen eine Quote von 4,4 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.
Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - lag bei 61,9 (62,0) Prozent.
Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent auf 37,38 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,5 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.
DOW JONES
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