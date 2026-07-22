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Index-Bewegung 22.07.2026 17:58:30

Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Für den STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 5 441,22 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,196 Prozent auf 5 397,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 389,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 454,48 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 353,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 060,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 468,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,76 Prozent nach oben. 5 489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 7,07 Prozent auf 208,30 EUR), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 86,17 CHF), HSBC (+ 2,09 Prozent auf 15,41 GBP), National Grid (+ 2,08 Prozent auf 12,50 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-3,68 Prozent auf 152,32 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), Novo Nordisk (-1,40 Prozent auf 319,50 DKK), Richemont (-1,11 Prozent auf 195,40 CHF) und Roche (-0,42 Prozent auf 332,40 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 624 547 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 586,144 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 577,20 0,13% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,47 2,47% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,16 -3,82% Deutsche Telekom AG
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,28 -1,63% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,51 -1,06% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 85,00 -7,62% Nestlé SA (Nestle)
Novo Nordisk 42,50 0,78% Novo Nordisk
Prosus N.V. 36,51 -1,08% Prosus N.V.
Richemont 205,30 -2,19% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,43 5,25% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 128,76 -1,33% SAP SE
Siemens Energy AG 150,54 -0,33% Siemens Energy AG

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