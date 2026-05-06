Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,57 Prozent auf 5 128,32 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,291 Prozent höher bei 5 063,68 Punkten, nach 5 048,97 Punkten am Vortag.

Bei 5 063,68 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 128,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 130,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 468,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,45 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 3,55 Prozent auf 70,00 EUR), Rolls-Royce (+ 3,36 Prozent auf 12,42 GBP), Rio Tinto (+ 3,13 Prozent auf 76,08 GBP), HSBC (+ 2,86 Prozent auf 13,16 GBP) und Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 182,24 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil RELX (-1,50 Prozent auf 26,34 GBP), BP (-1,33 Prozent auf 5,65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,42 Prozent auf 32,99 GBP), SAP SE (-0,15 Prozent auf 149,58 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,15 Prozent auf 95,92 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 824 271 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 457,645 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at