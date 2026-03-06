Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|STOXX 50 aktuell
|
06.03.2026 09:29:31
Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,25 Prozent auf 5 050,43 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,343 Prozent stärker bei 5 054,88 Punkten, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 041,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 056,30 Zähler.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,96 Prozent abwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 815,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 713,76 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,88 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), Siemens (+ 1,45) Prozent auf 228,05 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 67,25 EUR) und Richemont (+ 1,22 Prozent auf 145,30 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,42 Prozent auf 343,00 CHF), BAT (-1,30 Prozent auf 43,31 GBP), Novartis (-0,98 Prozent auf 123,60 CHF), Unilever (-0,65 Prozent auf 50,23 GBP) und GSK (-0,48 Prozent auf 20,66 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 031 152 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 462,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 112,60
|-5,50%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,70
|-1,58%
|BNP Paribas S.A.
|86,85
|-1,17%
|GSK PLC Registered Shs
|23,48
|-0,76%
|HSBC Holdings plc
|14,40
|-2,17%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,21
|-2,65%
|Novartis AG
|137,00
|-1,05%
|Rheinmetall AG
|1 589,00
|1,86%
|Richemont
|158,45
|-0,16%
|Roche AG (Genussschein)
|341,20
|-2,93%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Siemens AG
|225,60
|-0,64%
|UniCredit S.p.A.
|66,10
|-1,33%
|Unilever PLC
|57,43
|-1,19%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 991,01
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.