Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Freitag in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,25 Prozent auf 5 050,43 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,343 Prozent stärker bei 5 054,88 Punkten, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 041,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 056,30 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,96 Prozent abwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 815,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 713,76 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,88 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), Siemens (+ 1,45) Prozent auf 228,05 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 67,25 EUR) und Richemont (+ 1,22 Prozent auf 145,30 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,42 Prozent auf 343,00 CHF), BAT (-1,30 Prozent auf 43,31 GBP), Novartis (-0,98 Prozent auf 123,60 CHF), Unilever (-0,65 Prozent auf 50,23 GBP) und GSK (-0,48 Prozent auf 20,66 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 031 152 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 462,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

