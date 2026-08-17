RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|STOXX 50-Performance im Blick
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17.08.2026 09:29:30
Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,35 Prozent stärker bei 5 524,35 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,176 Prozent höher bei 5 514,68 Punkten, nach 5 504,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 512,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 526,09 Zählern.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5 047,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 553,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,44 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 116,70 GBP), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), GSK (+ 1,33 Prozent auf 18,42 GBP), Rio Tinto (+ 1,20 Prozent auf 71,44 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,03 Prozent auf 15,57 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-1,08 Prozent auf 178,20 EUR), RELX (-0,99 Prozent auf 25,01 GBP), Unilever (-0,81 Prozent auf 45,53 GBP), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,38 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 191,10 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 578 731 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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