Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Kursentwicklung im Fokus
|
28.07.2026 09:28:51
Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 5 428,70 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 431,34 Punkten in den Handel, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 431,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 419,68 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 342,32 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 5 026,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 512,46 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,51 Prozent. 5 489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 6,11 Prozent auf 49,10 GBP), Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 81,53 CHF), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 063,40 EUR), BAT (+ 1,14 Prozent auf 46,19 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,33 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-1,63 Prozent auf 126,78 GBP), Roche (-0,61 Prozent auf 357,90 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,56 Prozent auf 32,59 GBP), Rio Tinto (-0,40 Prozent auf 68,05 GBP) und HSBC (-0,32 Prozent auf 15,46 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 904 206 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 602,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)