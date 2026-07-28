Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen

So bewegt sich der STOXX 50 am Dienstagmorgen.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 5 428,70 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 431,34 Punkten in den Handel, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 431,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 419,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 342,32 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 5 026,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 512,46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,51 Prozent. 5 489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 6,11 Prozent auf 49,10 GBP), Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 81,53 CHF), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 063,40 EUR), BAT (+ 1,14 Prozent auf 46,19 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,33 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-1,63 Prozent auf 126,78 GBP), Roche (-0,61 Prozent auf 357,90 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,56 Prozent auf 32,59 GBP), Rio Tinto (-0,40 Prozent auf 68,05 GBP) und HSBC (-0,32 Prozent auf 15,46 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 904 206 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 602,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at