AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 06.10.2026 15:58:44

Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Das macht der STOXX 50.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 5 337,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 5 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 327,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 372,72 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 5 431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 457,53 Punkte. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 4 755,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 189,18 EUR), AstraZeneca (+ 1,62 Prozent auf 119,54 GBP), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 279,00 EUR) und UBS (+ 1,42 Prozent auf 40,60 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Rolls-Royce (-1,84 Prozent auf 14,51 GBP), BP (-1,60 Prozent auf 5,54 GBP), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR) und Rio Tinto (-0,85 Prozent auf 71,22 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 504 406 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 624,80 -2,01% ASML NV
AstraZeneca PLC 140,80 1,00% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,63 0,23% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,46 -1,31% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,50 0,65% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 124,56 -0,46% Novartis AG
Rheinmetall AG 951,90 -3,23% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 84,82 -0,48% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,96 -2,35% Rolls-Royce Plc
SAP SE 187,14 0,93% SAP SE
Siemens AG 277,70 1,06% Siemens AG
UBS 43,03 0,28% UBS
UniCredit S.p.A. 80,68 0,77% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 334,87 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen