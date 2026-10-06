AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursentwicklung im Fokus
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06.10.2026 15:58:44
Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag
Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 5 337,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 5 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 327,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 372,72 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 5 431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 457,53 Punkte. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 4 755,12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 189,18 EUR), AstraZeneca (+ 1,62 Prozent auf 119,54 GBP), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 279,00 EUR) und UBS (+ 1,42 Prozent auf 40,60 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Rolls-Royce (-1,84 Prozent auf 14,51 GBP), BP (-1,60 Prozent auf 5,54 GBP), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR) und Rio Tinto (-0,85 Prozent auf 71,22 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 504 406 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|AstraZeneca Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|AstraZeneca Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 624,80
|-2,01%
|AstraZeneca PLC
|140,80
|1,00%
|BP plc (British Petrol)
|6,63
|0,23%
|Deutsche Telekom AG
|26,46
|-1,31%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,50
|0,65%
|Novartis AG
|124,56
|-0,46%
|Rheinmetall AG
|951,90
|-3,23%
|Rio Tinto plc
|84,82
|-0,48%
|Rolls-Royce Plc
|16,96
|-2,35%
|SAP SE
|187,14
|0,93%
|Siemens AG
|277,70
|1,06%
|UBS
|43,03
|0,28%
|UniCredit S.p.A.
|80,68
|0,77%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 334,87
|0,27%
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