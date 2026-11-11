Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent auf 5 481,26 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 513,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 467,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 305,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 548,17 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 4 846,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,57 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), BP (+ 2,19 Prozent auf 5,64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 70,36 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,19 Prozent auf 36,68 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,13 Prozent auf 95,00 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), GSK (-1,12 Prozent auf 18,96 GBP), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 571,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 103 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at