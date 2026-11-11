Stoxx Europe 50

5 522,26
14,27
0,26 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
STOXX 50-Performance im Blick 11.11.2026 15:58:48

Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent auf 5 481,26 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 513,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 467,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 305,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 548,17 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 4 846,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,57 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), BP (+ 2,19 Prozent auf 5,64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 70,36 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,19 Prozent auf 36,68 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,13 Prozent auf 95,00 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), GSK (-1,12 Prozent auf 18,96 GBP), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 571,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 103 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,76 -0,45% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 356,20 -2,11% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,81 0,78% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,81 -0,23% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 22,65 -0,53% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,26 -1,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 116,00 0,22% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 584,00 1,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 771,20 -4,10% Rheinmetall AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,26 0,10% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 280,10 1,23% Siemens AG
Siemens Energy AG 131,06 -0,86% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 522,26 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen