Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Performance
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09.06.2026 15:58:45
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Grün
Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,13 Prozent auf 6 130,53 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,073 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,058 Prozent auf 6 058,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 062,29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 130,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 058,79 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 5 685,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 5 421,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,79 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,91 Prozent auf 5,76 EUR), Deutsche Bank (+ 2,71 Prozent auf 28,05 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 80,27 EUR), adidas (+ 2,10 Prozent auf 168,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 455,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,18 Prozent auf 154,66 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 48,31 EUR), Eni (-0,47 Prozent auf 23,48 EUR), Bayer (-0,36 Prozent auf 35,56 EUR) und UniCredit (-0,28 Prozent auf 71,59 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 027 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 563,558 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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