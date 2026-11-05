Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 6 305,75 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,302 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent fester bei 6 287,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 265,71 Punkten am Vortag.

Bei 6 318,59 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 280,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 242,14 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6 476,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 669,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 33,57 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 122,76 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 55,66 EUR), adidas (+ 2,35 Prozent auf 180,50 EUR) und SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 219,25 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-15,90 Prozent auf 843,90 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 26,13 EUR), Infineon (-1,20 Prozent auf 49,64 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 60,86 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,29 Prozent auf 6,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 254 404 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at