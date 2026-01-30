Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,64 Prozent stärker bei 5 929,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,009 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Bei 5 887,92 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 932,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 5 282,21 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR), Airbus SE (-0,35 Prozent auf 193,26 EUR), Bayer (-0,34 Prozent auf 43,87 EUR) und BASF (-0,30 Prozent auf 45,82 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

