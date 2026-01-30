Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
30.01.2026 12:27:05
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,64 Prozent stärker bei 5 929,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,009 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.
Bei 5 887,92 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 932,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 5 282,21 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR), Airbus SE (-0,35 Prozent auf 193,26 EUR), Bayer (-0,34 Prozent auf 43,87 EUR) und BASF (-0,30 Prozent auf 45,82 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
