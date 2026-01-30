Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Euro STOXX 50 im Fokus 30.01.2026 12:27:05

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,64 Prozent stärker bei 5 929,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,009 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Bei 5 887,92 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 932,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 5 282,21 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR), Airbus SE (-0,35 Prozent auf 193,26 EUR), Bayer (-0,34 Prozent auf 43,87 EUR) und BASF (-0,30 Prozent auf 45,82 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas
Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE
ASML NV 1 203,20 -1,09% ASML NV
BASF 45,84 -0,52% BASF
Bayer 44,48 1,44% Bayer
Deutsche Bank AG 33,09 1,74% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 212,90 1,28% Deutsche Börse AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 1,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,38 0,58% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 774,50 -1,69% Rheinmetall AG
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,87% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 947,81 0,95%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

