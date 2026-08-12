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STOXX-Handel im Fokus 12.08.2026 12:26:52

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 6 565,77 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,589 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 6 556,84 Punkte an der Kurstafel, nach 6 551,22 Punkten am Vortag.

Bei 6 572,11 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 546,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,701 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 808,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 335,97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,23 Prozent aufwärts. Bei 6 576,30 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 64,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), Airbus SE (+ 0,92 Prozent auf 214,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,64 Prozent auf 6,87 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 74,40 EUR), Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 271,20 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 160,55 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,77 EUR) und Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,31 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 840 776 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 583,446 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Mit 7,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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adidas 159,00 0,28% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 32,50 2,33% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 213,05 -0,05% Airbus SE
ASML NV 1 601,40 1,92% ASML NV
Deutsche Börse AG 272,40 0,11% Deutsche Börse AG
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