Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance
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16.03.2026 12:27:00
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,13 Prozent auf 5 724,18 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,806 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,008 Prozent auf 5 716,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 716,61 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 674,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 731,95 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 978,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 717,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 5 404,18 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,16 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 3,48 Prozent auf 39,98 EUR), Eni (+ 2,28 Prozent auf 22,45 EUR), Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 146,30 EUR), Rheinmetall (+ 1,57 Prozent auf 1 617,50 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,86 Prozent auf 25,71 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BMW (-1,13 Prozent auf 80,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,91 Prozent auf 54,35 EUR), Infineon (-0,77 Prozent auf 39,53 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,65 Prozent auf 88,92 EUR) und BASF (-0,64 Prozent auf 48,04 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 269 558 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 454,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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