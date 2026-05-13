Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Für den Euro STOXX 50 geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent höher bei 5 828,06 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,924 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent höher bei 5 819,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 808,45 Punkten am Vortag.

Bei 5 855,75 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 801,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 905,02 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 985,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 5 416,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,382 Prozent ein. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 8,55 Prozent auf 63,11 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 175,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,43 Prozent auf 28,29 EUR), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 373,80 EUR) und BASF (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,01 Prozent auf 1 103,80 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,29 Prozent auf 5,69 EUR), Deutsche Börse (-1,44 Prozent auf 246,20 EUR) und Bayer (-0,94 Prozent auf 38,08 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 883 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at