Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 6 563,63 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,589 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,086 Prozent fester bei 6 556,84 Punkten, nach 6 551,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 556,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 572,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,668 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 269,97 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 5 808,45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 5 335,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,19 Prozent. Bei 6 576,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 63,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR), Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,64 Prozent auf 6,87 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil adidas (-1,23 Prozent auf 160,20 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 59,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 74,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,31 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 46,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 256 901 Aktien gehandelt. Mit 583,446 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at