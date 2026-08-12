adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Euro STOXX 50 aktuell
|
12.08.2026 09:28:49
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 6 563,63 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,589 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,086 Prozent fester bei 6 556,84 Punkten, nach 6 551,22 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 556,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 572,11 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,668 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 269,97 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 5 808,45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 5 335,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,19 Prozent. Bei 6 576,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 63,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR), Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,64 Prozent auf 6,87 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil adidas (-1,23 Prozent auf 160,20 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 59,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 74,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,31 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 46,45 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 256 901 Aktien gehandelt. Mit 583,446 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
12.08.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,25
|0,44%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,88
|0,38%
|ASML NV
|1 578,40
|0,46%
|BMW AG
|59,42
|0,07%
|Deutsche Telekom AG
|28,20
|0,32%
|Infineon AG
|63,87
|1,08%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,88
|0,16%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,26
|0,41%
|Rheinmetall AG
|1 184,60
|1,13%
|Siemens AG
|282,65
|0,37%
|Siemens Energy AG
|164,76
|1,88%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,90
|0,03%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 533,99
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.