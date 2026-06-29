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Kursverlauf 29.06.2026 15:58:45

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,24 Prozent auf 6 236,58 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,358 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 6 224,74 Punkten in den Handel, nach 6 221,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 237,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 209,28 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 050,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 505,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 5 325,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,60 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 337,22 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 973,20 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 137,66 EUR), Eni (+ 1,74 Prozent auf 20,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 155,82 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,71 Prozent auf 240,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 72,52 EUR), Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), BMW (-2,03 Prozent auf 57,86 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 46,57 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,69 Prozent auf 5,91 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 771 515 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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