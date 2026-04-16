Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 5 959,16 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,005 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 5 937,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 940,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 962,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 937,36 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 5 739,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 029,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 966,50 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,86 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 0,88 Prozent auf 45,11 EUR), SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 147,70 EUR), BASF (+ 0,66 Prozent auf 53,25 EUR), Deutsche Bank (+ 0,60 Prozent auf 28,46 EUR) und Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 172,58 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 505,60 EUR), Bayer (-0,52 Prozent auf 40,53 EUR), Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 254,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 562,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 261 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494,954 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent.

Redaktion finanzen.at