Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 6 015,00 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,069 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,105 Prozent auf 5 989,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 989,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 015,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 660,20 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, bei 5 264,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,81 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 073,34 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,32 Prozent auf 59,89 EUR), BASF (+ 2,22 Prozent auf 48,45 EUR), Infineon (+ 1,94 Prozent auf 41,87 EUR), BMW (+ 1,73 Prozent auf 89,16 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 29,32 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-0,90 Prozent auf 153,50 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 746,00 EUR), SAP SE (-0,77 Prozent auf 165,72 EUR), Siemens (-0,69 Prozent auf 258,90 EUR) und Bayer (-0,04 Prozent auf 45,25 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 679 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 474,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at