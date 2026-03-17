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Euro STOXX 50-Entwicklung 17.03.2026 17:59:01

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsschluss.

Am Dienstag legte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,45 Prozent auf 5 764,97 Punkte zu. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,805 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent tiefer bei 5 734,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 739,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 801,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 720,27 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 021,85 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 681,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Wert von 5 445,55 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,16 Prozent auf 23,19 EUR), Enel (+ 2,73 Prozent auf 9,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,48 Prozent auf 553,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,12 Prozent auf 5,21 EUR) und Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 149,85 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 44,66 EUR), Siemens (-0,52 Prozent auf 219,15 EUR), adidas (-0,32 Prozent auf 140,60 EUR), Deutsche Bank (-0,14 Prozent auf 25,87 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,07 Prozent auf 53,71 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 573 167 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 461,500 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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