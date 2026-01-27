Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

Am Dienstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,71 Prozent fester bei 6 000,31 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,036 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,255 Prozent fester bei 5 972,97 Punkten, nach 5 957,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 004,54 Punkte, das Tagestief hingegen 5 960,02 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 5 711,06 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 5 188,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 850,00 EUR), UniCredit (+ 2,54 Prozent auf 74,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,53 Prozent auf 47,03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 5,94 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,13 Prozent auf 33,53 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-2,77 Prozent auf 207,10 EUR), SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,78 Prozent auf 102,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 56,93 EUR) und Airbus SE (-1,48 Prozent auf 199,36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 110 214 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at