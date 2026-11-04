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STOXX-Handel im Blick 04.11.2026 17:58:45

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Mittwoch schlussendlich

Am Mittwoch gewann der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 2,07 Prozent auf 6 271,90 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,333 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 6 147,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 144,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 291,15 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 147,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6 238,50 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 486,70 Punkte. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 5 660,20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,21 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 6,88 Prozent auf 32,56 EUR), BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 5,05 Prozent auf 6,33 EUR), adidas (+ 4,91 Prozent auf 176,35 EUR) und Bayer (+ 4,63 Prozent auf 54,24 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Eni (-4,05 Prozent auf 25,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 003,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,30 Prozent auf 318,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 11 048 027 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 542,669 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 55,10 -0,97% Bayer
BMW AG 60,20 -0,99% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,97 -1,45% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 325,30 -0,21% Deutsche Börse AG
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