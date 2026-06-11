Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,33 Prozent auf 6 029,95 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 6 014,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 009,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 014,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 032,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,328 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 5 895,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 794,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 393,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,07 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 142,24 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 223,80 EUR), BASF (+ 1,67 Prozent auf 48,78 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 35,84 EUR) und Infineon (+ 1,32 Prozent auf 76,09 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,85 Prozent auf 143,94 EUR), BMW (-2,22 Prozent auf 66,12 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,14 Prozent auf 85,32 EUR), Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 245,90 EUR) und Deutsche Telekom (-0,24 Prozent auf 28,56 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 322 369 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,364 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at