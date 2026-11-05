EURO STOXX 50

6 170,49
-61,05
-0,98 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Euro STOXX 50 im Fokus 05.11.2026 09:28:58

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Am Donnerstag geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 6 292,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,302 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,341 Prozent auf 6 287,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 265,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 296,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 280,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6 476,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 5 669,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,57 Prozent auf 43,84 EUR), BMW (+ 2,89 Prozent auf 62,74 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 179,95 EUR), Bayer (+ 2,03 Prozent auf 55,34 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,70 Prozent auf 33,11 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 49,19 EUR), Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR), Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 118,10 EUR) und UniCredit (+ 0,10 Prozent auf 78,37 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 892 123 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 172,60 -2,73% adidas
ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
Bayer 55,04 -1,08% Bayer
BMW AG 58,90 -3,13% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,33 -3,44% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,39 -2,45% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,25 0,03% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
TotalEnergies 78,86 -0,30% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 76,92 0,96% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 170,49 -0,98%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen