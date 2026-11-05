EURO STOXX 50
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05.11.2026 09:28:58
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 6 292,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,302 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,341 Prozent auf 6 287,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 265,71 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 296,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 280,65 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6 476,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 5 669,13 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,57 Prozent auf 43,84 EUR), BMW (+ 2,89 Prozent auf 62,74 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 179,95 EUR), Bayer (+ 2,03 Prozent auf 55,34 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,70 Prozent auf 33,11 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 49,19 EUR), Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR), Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 118,10 EUR) und UniCredit (+ 0,10 Prozent auf 78,37 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 892 123 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|172,60
|-2,73%
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|Bayer
|55,04
|-1,08%
|BMW AG
|58,90
|-3,13%
|Deutsche Bank AG
|31,33
|-3,44%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,39
|-2,45%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,25
|0,03%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|TotalEnergies
|78,86
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