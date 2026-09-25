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Euro STOXX 50-Performance 25.09.2026 15:58:49

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker

Der Euro STOXX 50 verbucht am Freitag Zuwächse.

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 6 311,31 Punkte an. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,400 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,207 Prozent höher bei 6 285,51 Punkten, nach 6 272,50 Punkten am Vortag.

Bei 6 338,03 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 285,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 455,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 267,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 5 444,89 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,88 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,81 Prozent auf 146,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 31,75 EUR), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 144,56 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-2,01 Prozent auf 51,25 EUR), BMW (-0,92 Prozent auf 55,94 EUR), Airbus SE (-0,71 Prozent auf 193,00 EUR), Eni (-0,70 Prozent auf 24,06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 509,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 306 011 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 584,217 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
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BASF 50,47 -3,35% BASF
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 510,80 -0,04% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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