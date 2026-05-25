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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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25.05.2026 09:28:04
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus
Um 09:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,18 Prozent fester bei 6 090,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,030 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,431 Prozent fester bei 6 045,37 Punkten in den Handel, nach 6 019,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 090,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 045,37 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5 883,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 6 173,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5 326,31 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 2,15 Prozent auf 173,30 EUR), Siemens (+ 2,07 Prozent auf 274,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,95 Prozent auf 178,84 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 73,21 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,57 Prozent auf 5,71 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,42 Prozent auf 22,91 EUR), BASF (-0,75 Prozent auf 51,28 EUR), Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 225,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 256,00 EUR) und SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 152,08 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 456 841 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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