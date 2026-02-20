ASML NV Aktie
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 6 083,00 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,151 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,208 Prozent auf 6 072,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,62 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 094,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 059,64 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 892,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.11.2025, mit 5 569,92 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 461,03 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,98 Prozent zu. Bei 6 107,73 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR), Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 218,60 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 30,72 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,99 Prozent auf 5,79 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Bayer (-2,78 Prozent auf 44,31 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 44,99 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR), Eni (-0,43 Prozent auf 18,58 EUR) und SAP SE (-0,35 Prozent auf 170,14 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 604 952 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 482,486 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
