|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
26.01.2026 17:58:43
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester
Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent auf 5 961,00 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 5,036 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent höher bei 5 948,97 Punkten, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.
Bei 5 926,30 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 971,36 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der Euro STOXX 50 5 219,37 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,89 Prozent zu. 6 053,68 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5 780,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 4,06 Prozent auf 46,37 EUR), adidas (+ 2,23 Prozent auf 146,95 EUR), SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 200,95 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,51 Prozent auf 5,86 EUR) und Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,13 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 791,00 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 202,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 104,15 EUR), Infineon (-1,04 Prozent auf 41,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,65 Prozent auf 57,92 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 703 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
