Index-Performance im Fokus 10.03.2026 15:59:11

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Der Euro STOXX 50 steigt aktuell.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 2,60 Prozent auf 5 832,90 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,816 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,357 Prozent fester bei 5 705,47 Punkten in den Handel, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 705,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 855,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 10.02.2026, mit 6 047,06 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Wert von 5 708,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,98 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,299 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 543,42 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,15 Prozent auf 157,90 EUR), Infineon (+ 5,96 Prozent auf 41,27 EUR), Bayer (+ 5,87 Prozent auf 39,80 EUR), Siemens (+ 5,02 Prozent auf 232,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,95 Prozent auf 27,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,25 Prozent auf 32,58 EUR), adidas (+ 0,64 Prozent auf 140,60 EUR) und Enel (+ 1,04 Prozent auf 9,62 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 060 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 442,306 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Mit 8,18 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

