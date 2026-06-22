Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 22.06.2026 17:58:54

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Euro STOXX 50 performte am Abend positiv.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent stärker bei 6 326,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent stärker bei 6 297,44 Punkten in den Montagshandel, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 280,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 328,63 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 6 019,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5 501,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, mit 5 233,58 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR), BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR), Allianz (+ 1,55 Prozent auf 406,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,49 Prozent auf 478,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 189,40 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 9,84 EUR) und Eni (-0,37 Prozent auf 21,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 638,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten