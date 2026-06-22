Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent stärker bei 6 326,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent stärker bei 6 297,44 Punkten in den Montagshandel, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 280,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 328,63 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 6 019,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5 501,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, mit 5 233,58 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR), BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR), Allianz (+ 1,55 Prozent auf 406,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,49 Prozent auf 478,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 189,40 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 9,84 EUR) und Eni (-0,37 Prozent auf 21,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 638,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at