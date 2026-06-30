Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Blick
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30.06.2026 09:29:22
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,65 Prozent auf 6 272,34 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,356 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 6 247,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6 231,63 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 247,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 283,35 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 050,54 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 5 541,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 303,24 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Bei 6 337,22 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 164,32 EUR), Infineon (+ 2,58 Prozent auf 80,26 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 275,40 EUR), UniCredit (+ 0,99 Prozent auf 77,21 EUR) und Eni (+ 0,88 Prozent auf 20,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-1,63 Prozent auf 177,95 EUR), Deutsche Telekom (-1,61 Prozent auf 24,42 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 135,24 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,89 EUR) und Deutsche Börse (-0,46 Prozent auf 237,30 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 667 037 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 608,267 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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