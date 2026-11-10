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STOXX-Handel im Blick 10.11.2026 17:58:47

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 notierte am Abend im Plus.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent fester bei 6 336,79 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,467 Prozent auf 6 319,81 Punkte an der Kurstafel, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 319,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 373,88 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 173,37 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6 535,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.11.2025, mit 5 664,46 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,31 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,84 Prozent auf 320,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,80 Prozent auf 576,20 EUR) und Allianz (+ 1,42 Prozent auf 463,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 24,61 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 089 328 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 494,723 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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