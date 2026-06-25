Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,78 Prozent stärker bei 6 263,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,350 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 6 211,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 214,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 211,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 279,53 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,541 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, den Wert von 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Wert von 5 649,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 252,01 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,06 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 18,72 Prozent auf 47,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,56 Prozent auf 53,00 EUR), Infineon (+ 3,08 Prozent auf 82,01 EUR), Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 163,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,68 Prozent auf 77,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 240,50 EUR), BASF (-1,26 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Telekom (-0,87 Prozent auf 26,21 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,55 Prozent auf 6,02 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 460 904 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 601,560 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at