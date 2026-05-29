WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Kursentwicklung 29.05.2026 17:58:29

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Wenig verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsschluss.

Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 6 057,03 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,081 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,147 Prozent stärker bei 6 064,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 055,11 Punkten am Vortag.

Bei 6 053,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 105,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,193 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 816,48 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 5 371,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 155,26 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 81,11 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 179,62 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,73 Prozent auf 1 293,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3,46 Prozent auf 36,53 EUR), Siemens Energy (-2,11 Prozent auf 163,24 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 27,86 EUR), BMW (-1,55 Prozent auf 74,76 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,99 Prozent auf 52,19 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26 292 112 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 530,489 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

21.05.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12.05.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.05.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
