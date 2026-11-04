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Euro STOXX 50-Performance 04.11.2026 09:28:53

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 6 191,31 Punkte an. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,333 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 6 147,10 Punkten, nach 6 144,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 194,22 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 147,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,922 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 238,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 486,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 5 660,20 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,83 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,82 Prozent auf 31,32 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 53,32 EUR), Siemens (+ 1,28 Prozent auf 273,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,79 Prozent auf 40,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 988,90 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 25,98 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 74,43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 566,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 312,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 513 342 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 542,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 237,60 -6,96% ASML NV
Bayer 55,68 3,15% Bayer
Deutsche Bank AG 32,43 -0,70% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 327,00 2,64% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 25,23 0,40% Eni S.p.A.
Infineon AG 46,01 -9,21% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,86 1,47% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 592,20 1,58% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,39 -0,15% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 842,80 -11,38% Rheinmetall AG
Siemens AG 272,95 -1,44% Siemens AG
Siemens Energy AG 114,28 -6,33% Siemens Energy AG
TotalEnergies 80,42 0,90% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 77,19 -1,77% UniCredit S.p.A.

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