Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Heute geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent fester bei 6 284,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,116 Prozent auf 6 243,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 243,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 296,50 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 462,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 6 293,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 458,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,42 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,49 Prozent auf 57,25 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 268,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,48 Prozent auf 6,78 EUR), Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 33,45 EUR) und Airbus SE (+ 1,06 Prozent auf 195,38 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,36 Prozent auf 23,42 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 140,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 503,00 EUR), BASF (-0,23 Prozent auf 51,50 EUR) und BMW (-0,20 Prozent auf 60,28 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 225 097 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at